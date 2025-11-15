Рабинер прокомментировал 0:2 России от Чили

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по итогам товарищеского матча Россия – Чили (0:2).

Россия проиграла впервые с 2021 года.

Беспроигрышная серия составила 23 матча.

Теперь сборная России соберется весной.

«Второй мяч сборная России должна была получить с пенальти, но, на ее удачу, узбекский судья не заметил явную отставленную руку Умярова в штрафной – работай на матче ВАР, не было бы ни единого шанса, что это не пенальти.

Получили в итоге с игры – опять после своей ошибки. До того могли и сами забить – Глушенков грохнул издали в перекладину. Но вскоре наши защитники, как это часто бывает у Карпина, начали катать мяч по своей штрафной. И докатались – Бевеев (игравший справа, поскольку слева – Круговой) пробил в чилийца, неудачный отскок, и с ударом Диаса в упор Агкацев ничего сделать не мог.

Пытаюсь представить, как Мингиян участвует в катании мяча по своей штрафной в «Балтике», – и прямо вижу его отрывающуюся по указанию Талалаева голову...

0:2 от новой, только формирующейся после провала а отборе, сборной Чили – без Алексиса Санчеса, Видаля и Ко. Первое, кстати, поражение со времен Сплита-2021, который был еще в прошлой жизни. Две южноамериканские команды, не вышедшие на ЧМ, приехали в Россию играть по-взрослому – и если ничья с Перу в какой-то степени была стечением обстоятельств (хотя и там где особо были моменты?), то сегодня сборная Чили была просто сильнее и эффективнее.

А у Карпина как наступил кризис в «Динамо» – так и на сборную это перекинулось. И перегрузиться после Перу не удалось. Впрочем, на что это влияет? Через месяц ведь даже счета никто не вспомнит...» – написал Рабинер.