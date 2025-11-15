Мнение Семшова о возможном возвращении Карпина в «Спартак»

Бывший динамовец Игорь Семшов не верит в скорое возвращение Валерия Карпина в «Спартак».

«Думаю, что появление Карпина в «Спартаке» в ближайший сезон невозможно. Просто потому, что он будет работать в «Динамо». Его туда брали не для того, чтобы уволить через полгода.

«Динамо» Карпина показывает неплохой футбол, а по результатам есть большие вопросы к футболистам. Давайте спросим с них. С Карпина будем спрашивать уже в следующем сезоне», – сказал Семшов.