Мнение Семшова о возможном возвращении Карпина в «Спартак»

Бывший динамовец Игорь Семшов не верит в скорое возвращение Валерия Карпина в «Спартак».
«Думаю, что появление Карпина в «Спартаке» в ближайший сезон невозможно. Просто потому, что он будет работать в «Динамо». Его туда брали не для того, чтобы уволить через полгода.
«Динамо» Карпина показывает неплохой футбол, а по результатам есть большие вопросы к футболистам. Давайте спросим с них. С Карпина будем спрашивать уже в следующем сезоне», – сказал Семшов.
- Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июня 2024 года по 11 ноября 2025-го.
- Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла 4-е место в РПЛ.
- Врио главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов.
Источник: «Матч ТВ»