Слишкович ответил на троллинг Соболева: «Не откажусь посмотреть матчи «Зенита» рядом с Александром по телевизору»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович поделился своим видением ситуации перед матчем с «Балтикой» годичной давности.

«Саша правильно характеризует наши отношения как нормальные. Я лишь добавлю, что отношения с Сашей, другими футболистами и штабом всегда были ещe и профессиональными. Везде, где я работаю, не может быть по-другому. Интересы команды я всегда ставлю на первый план.

В той ситуации я сделал именно так. Перед игрой в Калининграде у нас было собрание, и я спросил команду, нужно ли возвращать Сашу в состав на эту игру? Ответ ребят можно понять по итоговой заявке на матч.

Футбол в РПЛ смотрю регулярно. Поэтому, если Александр пригласит меня посмотреть игры «Зенита» вместе, не откажусь посмотреть их рядом с ним по телевизору», – сказал Слишкович.