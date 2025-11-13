Гурцкая раскрыл, как появилась новость о возможном увольнении Карпина из «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил появление инсайда об отставке главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.

Динамовцы назначили Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.

«Константин Алексеев – приближенный человек к «Динамо», он очень аккуратен в прогнозах. Все это – слова стороны Степашина, которая очень недовольна всем происходящим.

Константин Алексеев не стал бы выдавать слова Гафина за свои, потому что в «Динамо» считают, что он не вернется. Эту точку зрения [о необходимости увольнения Карпина] поддерживает ВИП-ложа Степашина, которая была против прихода Карпина, она была за назначение Черчесова.

Сейчас у нее появилась возможность сказать, что приход Карпина в «Динамо» был гигантской ошибкой, которую он еще больше усугубил высказыванием на этой неделе. Если ранее у него было 20% противников, то сейчас стало 40%.

Карпин не был на допросе у судьи. Каково слушать болельщикам «Динамо», которое сейчас находится на 10-м месте, что они просто дорогая подработка?

Интервью Тюкавина – это не только отсылка, что Фернандес играл плохо. Это посыл того, что Карпин ни в одном матче не берет ошибку на себя.

Карпину предлагали покупать игрока за 10 миллионов, а он берет Миранчука. Может быть, если он встал бы горой за Карраскаля, то клуб его не продал», – сказал Гурцкая.