Карпин назвал второстепенной свою работу в «Динамо»

Валерий Карпин ответил, какую работу считает основной. Специалист совмещает посты главного тренера в «Динамо» и сборной России.

– В «Динамо» есть серьезные задачи в турнирах. В сборной задач турнирных нет, потому что и турниров нет. Есть задача показывать, что мы живы и радовать болельщиков. Для вас работа в сборной по-прежнему основная?

– Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать – так на бумаге.