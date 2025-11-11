Введите ваш ник на сайте
Карпин назвал второстепенной свою работу в «Динамо»

Сегодня, 13:04
11

Валерий Карпин ответил, какую работу считает основной. Специалист совмещает посты главного тренера в «Динамо» и сборной России.

– В «Динамо» есть серьезные задачи в турнирах. В сборной задач турнирных нет, потому что и турниров нет. Есть задача показывать, что мы живы и радовать болельщиков. Для вас работа в сборной по-прежнему основная?

– Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать – так на бумаге.

  • «Динамо» занимает 10-е место по итогам 15 туров РПЛ.
  • Карпин показал худший тренерский старт в клубе за 19 лет.

Еще по теме:
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак» 1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине 1
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова» 10
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1762856400
"Основной контракт у меня в сборной". Ну, это вам так, на всякий случай, если хрюкать будете по поводу моей работы в Динамо. Усё в рамках трудового законодательства.......
Ответить
BarStep
1762857488
Не, ну, даж при моем субъективизме к данному персонажу, но Карпин не называл второстепенной свою работу в «Динамо»… Але гараж (бомбардир)., вы чего??!
Ответить
NewLife
1762857558
Каким идиотизмом было назначать пуделя в Динамо на "не основную" работу, сделав болельщиков терпилами)
Ответить
andr45
1762858466
Экий же прохиндей, деяния которого можно поставить в ряд с Виктором Люстигом, продавшим Эйфелеву башню Андре Пуассону, международным гроссмейстером Остапом-Сулейманом-Бертой-Мари-Бендером-Бек, предвидевшим великое будущее славного города Васюки, депутатом Государственной Думы РФ Сергеем Пантелеевичем Мавроди, обобравшим жителей не только России, но и стран СНГ) ЗАЛ, АПЛОДИСМЕНТЫ!)
Ответить
АЛЕКС 58
1762859028
Бедные динамики
Ответить
TOMSON
1762860281
Говорит как есть.. Не пойму, что вы хотите другого от него услышать
Ответить
k611
1762861455
Где он сказал что считает работу в Динамо второстепенной. В "бомбардире" главное чтоб заголовок "звучал"...
Ответить
Серый212918
1762872471
Чел на полторы ставки работает. Трудяга.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 