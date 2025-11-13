Лещук объяснил голевую ошибку Сафонова

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о вратарской ошибке Матвея Сафонова в матче Россия – Перу.

Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.

Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох Сафонова.

В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.

– Как оцените товарищеский матч сборной России с Перу, и что скажете по поводу ошибки Матвея Сафонова, после которой нам забили гол?

– Эту встречу я не смотрел, но видел этот гол. Думаю, Матвей просто не ожидал удара с такой дистанции и чуть поздно среагировал на него, что помешало отбить этот мяч.