Лещук объяснил голевую ошибку Сафонова

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о вратарской ошибке Матвея Сафонова в матче Россия – Перу.
- Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.
- Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох Сафонова.
- В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.
– Как оцените товарищеский матч сборной России с Перу, и что скажете по поводу ошибки Матвея Сафонова, после которой нам забили гол?
– Эту встречу я не смотрел, но видел этот гол. Думаю, Матвей просто не ожидал удара с такой дистанции и чуть поздно среагировал на него, что помешало отбить этот мяч.
Источник: «Евро-футбол»