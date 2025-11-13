Пономарев одним словом описал тренерский уровень Карпина

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев усомнился в профессиональных качествах Валерия Карпина.

Тренер с 2021 года возглавляет сборную России.

В июне его назначили еще и в «Динамо».

Столичная команда завершила 1-й круг РПЛ на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.

«Я чувствую, что Карпин не работает тренером, а играет роль тренера. Он ни черта не соображает в футболе. Он, конечно, был классный игрок, но не каждый хороший футболист может быть тренером.

Исключения бывают редкие, когда классный игрок становится хорошим тренером. А иногда даже абсолютно рядовой игрок становится великолепным специалистом тренерского дела.

А Карпин – никакой тренер. Он выпускает Константина Тюкавина, который играет после сумасшедшей травмы и находится не в форме, на всякий случай – а вдруг он забьет. Вот на что он надеется. Он просто ставит игроков по наитию», – сказал Пономарев.