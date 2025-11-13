Стало известно, почему Станкович до сих пор не попрощался с игроками «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Деян Станкович намерен вернуться в Москву в ближайшее время.

Сербский специалист до сих пор не попрощался с командой, поскольку хочет сделать это лично.

Вероятно, он ждет, пока футболисты вернутся из своих национальных сборных.

Тренировочный процесс под руководством Вадима Романова стартует 15 ноября.