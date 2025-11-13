Стало известно, почему Станкович до сих пор не попрощался с игроками «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Деян Станкович намерен вернуться в Москву в ближайшее время.
Сербский специалист до сих пор не попрощался с командой, поскольку хочет сделать это лично.
Вероятно, он ждет, пока футболисты вернутся из своих национальных сборных.
Тренировочный процесс под руководством Вадима Романова стартует 15 ноября.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
Источник: Metaratings