Семин назвал главную ошибку Станковича в «Спартаке»

Бывший спартаковец Юрий Семин прокомментировал увольнение главного тренера Деяна Станковича.

«Самая главная ошибка Станковича – турнирная таблица. А в ней «Спартак» находился не на том месте, которое были поставлены задачи занимать и которое все ожидали. Как можно было недооценить значение и задачи клуба в нашем футболе, ведь оно видно невооруженным глазом. Любой тренер, который едет в Россию, должен учитывать, в какой клуб он приходит и какие в нем существует требования. Наверное, Станкович не учел многого, раз у «Спартака» нет результата.

Я думаю, что руководство клуба проявило терпение и дало тренеру достаточно возможностей для того, чтобы он реализовал себя в «Спартаке». Другое дело, что давление на Станковича было чересчур большим, и он его, может быть, не выдержал. Давление иной раз справедливое, а иной раз и несправедливое. В том числе и со стороны журналистов, которые, на мой взгляд, порой проверяли его на стойкость своими сложными и непонятными вопросами. Все проблемы у него были в комплексе», – сказал Семин.