Реакция Рабинера на упущенную победу России над Перу

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по итогам товарищеского матча Россия – Перу.
- Товарищеский матч в Санкт-Петербурге закончился вничью со счетом 1:1.
- Россияне пропустили на 82-й минуте после дальнего удара Алекса Валеры.
- 15 ноября Россия примет в Сочи Чили.
«Во втором тайме был настоящий, боевой, злой, горячий футбол, с четырьмя желтыми у одной только сборной России. Не товарняковый.
А сборная наша, расслабленная первым таймом, допижонилась, и Валера наказал Валеру. И подловил Матвея», – написал Рабинер.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера