Реакция Рабинера на упущенную победу России над Перу

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по итогам товарищеского матча Россия – Перу.

Товарищеский матч в Санкт-Петербурге закончился вничью со счетом 1:1.

Россияне пропустили на 82-й минуте после дальнего удара Алекса Валеры.

15 ноября Россия примет в Сочи Чили.

«Во втором тайме был настоящий, боевой, злой, горячий футбол, с четырьмя желтыми у одной только сборной России. Не товарняковый.

А сборная наша, расслабленная первым таймом, допижонилась, и Валера наказал Валеру. И подловил Матвея», – написал Рабинер.