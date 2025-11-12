Мостовой отреагировал на слова Карпина о популярности

Александр Мостовой прокомментировал высказывание главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, сравнившего их популярность.

Оба играли за «Спартак», а затем уехали в Европу.

Мостовой выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

Карпин был в «Сосьедаде», «Сельте» и «Валенсии».

«Карпин сказал, что меня бы узнало больше людей, чем его? Спокойно отношусь к этим его словам, все нормально. Честно говоря, не вижу тут ничего такого.

Я особо не думаю о своей популярности. В жизни есть много вещей, которые для меня гораздо важнее. Знаю, что я известен и в России, и в Европе.

Главное, что это не фейковая популярность, как у тех, кто забил один гол и мнит себя звездой. Мы с Карпиным были, есть и будем.

Как часто узнают в России? Не обращал внимания, но любители футбола периодически узнают. Фамилию Мостовой все хорошо знают и помнят, как я играл. Хорошо, что люди в нашей стране разбираются в футболе и не забывают», – сказал Мостовой.