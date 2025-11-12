«Нулевая команда, нулевой тренер»: Бубнов – о московском клубе РПЛ

Бывший динамовец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» выразил недовольство риторикой главного тренера команды Валерия Карпина.

– Что о «Динамо» сейчас говорить, если Карпин договорился до того, что у него нулевая команда, а значит, он нулевой тренер.

– И контракт у него со сборной России.

– Да. И тогда получается, что сборная России тоже нулевая. Понимаешь? С нулевым тренером.