«Нулевая команда, нулевой тренер»: Бубнов – о московском клубе РПЛ

Бывший динамовец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» выразил недовольство риторикой главного тренера команды Валерия Карпина.
– Что о «Динамо» сейчас говорить, если Карпин договорился до того, что у него нулевая команда, а значит, он нулевой тренер.
– И контракт у него со сборной России.
– Да. И тогда получается, что сборная России тоже нулевая. Понимаешь? С нулевым тренером.
- Динамовцы назначили Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- 1-й круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, «Динамо» на замену Карпину рассматривает Станислава Черчесова и Ролана Гусева.
Источник: «Чемпионат»