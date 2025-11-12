Карпин: «Некоторые футболисты сборной России употребляют жевательный табак и не скрывают»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вредной привычке у отдельных игроков национальной команды.

«Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет жевательный табак. Я сам курил всю жизнь.

Не понимаю, насколько жевательный табак вреднее сигарет, и вреднее ли, но если футболист все выполняет и держит уровень, то что он там делает за полем – его проблемы.

Видел, что и некоторые футболисты в сборной России употребляют жевательный табак. Они не скрывают», – заявил Карпин.