Семшов дал совет «Динамо», как выйти из кризиса: «К Карпину вопросов нет»

Игорь Семшов считает, что провал «Динамо» в сезоне-2025/26 не связан с новым тренером.
«У меня нет вопросов к Карпину, у меня есть вопросы к игрокам, часть из которых – прежде всего, в обороне – не соответствует высоким задачам. Не то что чемпионству не соответствует, а даже борьбе за третье место.
Много кивают на первый сезон Лички, но и там большую часть сезона команда не была в тройке, а за пять туров до конца отставала от первого места на 9 очков.
«Динамо» нужно усиливать оборону, – нужны два топовых центральных защитника. Да, два года назад боролись за первое место, но «Краснодар» за это же место боролся 10 лет.
Не думаю, что надо хаять Карпина – футболисты должны понимать, в каком клубе играют. Если с командами второй восьмерки лидеры команды еще шебуршат, то с топами вообще пропадают. Как так, где лидерские качества?
А так проще всего валить – весной на Личку, сейчас на Карпина. Надо чистить состав, прощаться с теми, кто не соответствует задачам», – сказал Семшов.
- Динамовцы назначили Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Сообщалось, что тренера могут уволить по четырем причинам.