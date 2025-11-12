Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Радимов сказал, что спровоцировало уход Станковича из «Спартака»: «Это перешло все границы»

Радимов сказал, что спровоцировало уход Станковича из «Спартака»: «Это перешло все границы»

Сегодня, 15:30
9

Владислав Радимов поделился собственной версией увольнения Деяна Станковича из «Спартака».

«По игре с «Ахматом» у меня не было ощущения, что это «лебединая песня» Станковича. Если его не уволили до этого, то можно было оставить на оставшиеся до зимней паузы три игры.

И я думаю, что если бы не этот скандал с журналистом на флеш-интервью, то ничего бы не было. А так я думаю, что «Спартак» поступил абсолютно правильно после этой выходки, потому что имидж клуба в данной ситуации гораздо важнее.

Это уже перешло все границы. Да и в целом к этому все шло, потому что качество игры «красно-белых» мы все видели.

И я не понимаю, зачем это Станковичу – ругаться на флеш-интервью? Ты такая величина в футболе, зачем ты споришь с журналистом?

Но я думаю, что на него уже столько навалилось, что он просто ничего не понимал. Понятно, что в «Спартаке» тренер – это фигура, на которую давление будет всегда и везде. Станкович приехал из чемпионата, в котором выигрывал легко. В РПЛ это гораздо сложнее, и команда не в лидерах, и осечек много, но это исправлять точно не руганью с журналистами надо.

К тому же, журналист не спросил ничего провокационного. Это абсолютно не повод для того, чтобы так разговаривать. И самое некрасивое, что за Станковича извинились в клубе, а не он сам признал, что перегнул палку.

Мне кажется, это сделало этот момент еще хуже в глазах общественности для Станковича. И в итоге привело к увольнению», – сказал Радимов.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав Станкович Деян
NewLife
1762952677
Еще один со свечкой) Этот, видимо, из-под ковра))
Ответить
crf57
1762953295
А в СПАРТАКЕ все тренеры клоуны,которых меняют раз в пол года.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1762953998
Спартак и клоунада слова близнецы. Гыгыгы
Ответить
Номэд
1762954147
Литейный гыгыраст протрезвел после позора бом.жевика на прошлой неделе, и высунул рыло из мусорного бака.
Ответить
Фердя
1762955150
У меня складывается такое впечатление, что в нашем футболе есть только Спартак а все остальные его придатки! Мне конечно это льстит, но иногда надо написать и о Зените, Краснодаре или ЦСКА!
Ответить
Константин-Шапкин-google
1762957598
Буланыч он всё знает. Не плачь
Ответить
sochi-2013
1762960540
Интересно, сколько еще будут обсасывать тему Станковича? Пока Валеру не уволят?
Ответить
Интерес
1762962697
Он просто кожей ощущал, что жирная компенсация за разрыв контракта уже на кончике лопаты.Неужели кто-то думает до сих пор, что "взаимное согласие сторон на прекращение сотрудничества" обошлось без кругленькой суммы, стыдливо опущенной в его карман? Даже если его и вынудили уехать ни с чем, то через пару недель в УЕФА и судах будет иск, и тогда кто-то попляшет и поплачет.
Ответить
