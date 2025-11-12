Радимов сказал, что спровоцировало уход Станковича из «Спартака»: «Это перешло все границы»

Владислав Радимов поделился собственной версией увольнения Деяна Станковича из «Спартака».

«По игре с «Ахматом» у меня не было ощущения, что это «лебединая песня» Станковича. Если его не уволили до этого, то можно было оставить на оставшиеся до зимней паузы три игры.

И я думаю, что если бы не этот скандал с журналистом на флеш-интервью, то ничего бы не было. А так я думаю, что «Спартак» поступил абсолютно правильно после этой выходки, потому что имидж клуба в данной ситуации гораздо важнее.

Это уже перешло все границы. Да и в целом к этому все шло, потому что качество игры «красно-белых» мы все видели.

И я не понимаю, зачем это Станковичу – ругаться на флеш-интервью? Ты такая величина в футболе, зачем ты споришь с журналистом?

Но я думаю, что на него уже столько навалилось, что он просто ничего не понимал. Понятно, что в «Спартаке» тренер – это фигура, на которую давление будет всегда и везде. Станкович приехал из чемпионата, в котором выигрывал легко. В РПЛ это гораздо сложнее, и команда не в лидерах, и осечек много, но это исправлять точно не руганью с журналистами надо.

К тому же, журналист не спросил ничего провокационного. Это абсолютно не повод для того, чтобы так разговаривать. И самое некрасивое, что за Станковича извинились в клубе, а не он сам признал, что перегнул палку.

Мне кажется, это сделало этот момент еще хуже в глазах общественности для Станковича. И в итоге привело к увольнению», – сказал Радимов.