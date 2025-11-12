Реакция Станковича на увольнение из «Спартака»

Раскрыты обстоятельства отставки главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Вчера, 11 ноября, руководство по видеосвязи связалось с тренером, который сейчас находится в Белграде, и объявило о своем решении.
От Станковича не было возражений, он воспринял предложение о прекращении отношений спокойно и без лишних эмоций», – написал источник.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»