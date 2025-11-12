Абаскаль прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об отставке коллеги Деяна Станковича.
«Всегда неприятно видеть, как коллегу увольняют с работы. На дистанции клуб вложил много денег и не добился результатов.
Я думаю, что в современном футболе это нормально, есть много требований. «Спартак» всегда призван быть чемпионом», – сказал Абаскаль.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»