Абаскаль прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об отставке коллеги Деяна Станковича.

«Всегда неприятно видеть, как коллегу увольняют с работы. На дистанции клуб вложил много денег и не добился результатов.

Я думаю, что в современном футболе это нормально, есть много требований. «Спартак» всегда призван быть чемпионом», – сказал Абаскаль.