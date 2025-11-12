У Соболева родился 2-й ребенок

«Зенит» поздравил нападающего Александра Соболева с рождением второго сына.
«9 ноября в семье нападающего «Зенита» произошло радостное событие – его жена Елена родила второго ребенка.
Мальчику дали имя Марк; его рост – 56 см, вес – 3930 гр.
Сине-бело-голубые поздравляют Александра и Елену Соболевых, желают родителям, маленькому Марку и его старшему брату Сергею прекрасного настроения и отличного самочувствия!» – написали петербуржцы.
- Младший сын Соболева Сергей занимается футболом.
- Александр в «Зените» год с небольшим.
- В сезоне РПЛ у 28-летнего Соболева 13 матчей, 3 гола, ассист.
Источник: телеграм-канал «Зенита»