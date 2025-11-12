У Соболева родился 2-й ребенок

«Зенит» поздравил нападающего Александра Соболева с рождением второго сына.

«9 ноября в семье нападающего «Зенита» произошло радостное событие – его жена Елена родила второго ребенка.

Мальчику дали имя Марк; его рост – 56 см, вес – 3930 гр.

Сине-бело-голубые поздравляют Александра и Елену Соболевых, желают родителям, маленькому Марку и его старшему брату Сергею прекрасного настроения и отличного самочувствия!» – написали петербуржцы.