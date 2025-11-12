«Всех достал своим нытьем»: Журавель – об увольнении Станковича из «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался об отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Авторы комментов из числа спартаковцев причины бед видят в травле, которую мы якобы устроили Станковичу.

Между тем я бы посоветовал им обратить внимание на другое, что их клуб взял на работу тренера, резюме которого ни одной строчкой не убеждало, что он подходит для «Спартака». Потом его одарили доверием, новым контрактом и сомнительными трансферами. Станкович без остановки менял состав, схемы, роли игроков, истерил по поводу и без. А результаты «Спартака» при Деяне, давайте будем откровенны, были сродни сломанным часам, которые два раза в сутки показывают правильное время.

Станковича, заметьте, убрали после побед – видимо, потому, что дело уже было не в результате, а в том, что он всех достал своим нытьeм и отсутствием всякой тренерской идеи. Всe, что у него было – магия великого игрока. но к тренерству это, как видим, отношения не имеет. Активным авторам комментов стоит обратить свою энергию на вопросы в адрес любимого клуба – почему «Спартак» снова потеряет сезоны, выбирая не того тренера. Боюсь, мы со своими постами в телеге тут совсем не при делах», – написал Журавель.