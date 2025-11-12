Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Всех достал своим нытьем»: Журавель – об увольнении Станковича из «Спартака»

«Всех достал своим нытьем»: Журавель – об увольнении Станковича из «Спартака»

Сегодня, 10:56
7

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался об отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Авторы комментов из числа спартаковцев причины бед видят в травле, которую мы якобы устроили Станковичу.

Между тем я бы посоветовал им обратить внимание на другое, что их клуб взял на работу тренера, резюме которого ни одной строчкой не убеждало, что он подходит для «Спартака». Потом его одарили доверием, новым контрактом и сомнительными трансферами. Станкович без остановки менял состав, схемы, роли игроков, истерил по поводу и без. А результаты «Спартака» при Деяне, давайте будем откровенны, были сродни сломанным часам, которые два раза в сутки показывают правильное время.

Станковича, заметьте, убрали после побед – видимо, потому, что дело уже было не в результате, а в том, что он всех достал своим нытьeм и отсутствием всякой тренерской идеи. Всe, что у него было – магия великого игрока. но к тренерству это, как видим, отношения не имеет. Активным авторам комментов стоит обратить свою энергию на вопросы в адрес любимого клуба – почему «Спартак» снова потеряет сезоны, выбирая не того тренера. Боюсь, мы со своими постами в телеге тут совсем не при делах», – написал Журавель.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Комментарии (7)
...уефан
1762935035
...вот, ты-уродец, действительно всех достал своим непрофессионализмом, скудоумием и ангажированностью. Мне хватило вчера двух-трёх минут присутствия тебя на экране, что бы вечер был испорчен...
Ответить
FWSPM
1762936054
вцелом все так но вашу заказную травлю ни кто не отменял это не первый тренер которого вы выжили из Спартака
Ответить
Иван Петров 1986
1762937110
Прихвостень газпромовский внес свою посильную лепту в кучу га..а. Уже все болотные высказались, а он пока отстал. Ну вот наверстал.
Ответить
Цугундeр
1762937220
) Ежели бы это всё прогнал не Журавель.. Я бы- согласился. Но.. Тимурка- задранная шкурка!
Ответить
Константин-Шапкин-google
1762938644
Фурафель великий эксбред. С такой-то дикцией ещё комменты отпускать...
Ответить
шахта Заполярная
1762945802
А ведь птичка сам признает, что они травили Станковича и без якобы. Очень, очень неприятный гнусавый типок.
Ответить
Коста008
1762957078
Очень интересное мнение человека, которого я чаще вижу в студии Мяч на Крестовском вместе с Радимовым и Аршавиным. Думаю один из экс-тренеров Спартака - Мурат Якин, просто опередил время, чего мы тогда не понимали,и четко обозначил позицию большинства адекватного футбольного сообщества относительно мнения, которое выражает Тимур.
Ответить
