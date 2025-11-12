Раскрыты обстоятельства увольнения Станковича из «Спартака»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров раскрыл детали увольнения главного тренера Деяна Станковича.
«Руководство «Спартака» вызвало Станковича на ковер во вторник и объявило сербу, что пути клуба и тренера расходятся», – написал Алланазаров.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова