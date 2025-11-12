2 причины увольнения Станковича из «Спартака»

Источник раскрыл две причины отставки главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Первая – результаты. «Спартак» – лишь на шестом месте. С учeтом силы состава – это провал. По его стоимости состава на Transfermarkt «Спартак» в РПЛ уступает только «Зениту» (140 млн евро против 180 млн). При этом за первый круг РПЛ команда проиграла почти всем прямым конкурентам: «Балтике» (0:3) – да, не удивляйтесь слову конкурент, применительно к команде Андрея Талалаева, «Локомотиву» (2:4), ЦСКА (2:3) и «Краснодару» (1:2). Также «Спартак» не смог выиграть у «Зенита» дома, играя в большинстве (2:2). И сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2).

Вторая – потеря раздевалки. По нашей информации, в клубе ещe к началу осени поняли, что со Станковичем у команды нет будущего – именно из-за атмосферы в команде. Источники в «Спартаке» так описывают ситуацию: «Задачей Деяна было создать классную атмосферу в команде. Да, он не супертактик, но серб должен был стать лидером раздевалки. А он провалился и поплыл. Раздевалка была давно потеряна».

Глобально надлом в отношениях между тренером и футболистами произошeл ещe весной. Тогда «Спартак» обыграл «Зенит» и боролся за титул. Но случилось поражение от махачкалинского «Динамо», а следом и в дерби с ЦСКА. Источники «Чемпионата», близкие к команде, рассказывают, что после матча Станкович заявил в раздевалке, что состав команды не позволяет бороться за высокие места, а вина за поражение лежит на игроках.

Всe это не помешало «Спартаку» продлить контракт с сербом после прошлого сезона. В клубе, во-первых, не нашли подходящую замену, а во-вторых не оставляли надежду, что Деян сумеет всe наладить. Однако стало только хуже», – написал «Чемпионат».