2 причины увольнения Станковича из «Спартака»

Сегодня, 10:17
12

Источник раскрыл две причины отставки главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Первая – результаты. «Спартак» – лишь на шестом месте. С учeтом силы состава – это провал. По его стоимости состава на Transfermarkt «Спартак» в РПЛ уступает только «Зениту» (140 млн евро против 180 млн). При этом за первый круг РПЛ команда проиграла почти всем прямым конкурентам: «Балтике» (0:3) – да, не удивляйтесь слову конкурент, применительно к команде Андрея Талалаева, «Локомотиву» (2:4), ЦСКА (2:3) и «Краснодару» (1:2). Также «Спартак» не смог выиграть у «Зенита» дома, играя в большинстве (2:2). И сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2).

Вторая – потеря раздевалки. По нашей информации, в клубе ещe к началу осени поняли, что со Станковичем у команды нет будущего – именно из-за атмосферы в команде. Источники в «Спартаке» так описывают ситуацию: «Задачей Деяна было создать классную атмосферу в команде. Да, он не супертактик, но серб должен был стать лидером раздевалки. А он провалился и поплыл. Раздевалка была давно потеряна».

Глобально надлом в отношениях между тренером и футболистами произошeл ещe весной. Тогда «Спартак» обыграл «Зенит» и боролся за титул. Но случилось поражение от махачкалинского «Динамо», а следом и в дерби с ЦСКА. Источники «Чемпионата», близкие к команде, рассказывают, что после матча Станкович заявил в раздевалке, что состав команды не позволяет бороться за высокие места, а вина за поражение лежит на игроках.

Всe это не помешало «Спартаку» продлить контракт с сербом после прошлого сезона. В клубе, во-первых, не нашли подходящую замену, а во-вторых не оставляли надежду, что Деян сумеет всe наладить. Однако стало только хуже», – написал «Чемпионат».

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
...уефан
1762932449
...ага, Семак, Карпин - лидеры раздевалок и в турнирной таблице у них всё чики-пики...
Ответить
oyabun
1762932663
Первая причина очевидна и все с ней согласны. А вторая - это скорее излишняя импульсивность и нервозность тренера, из за которых он часто срывался и получал никому не нужные дисквалификации. Но Деяна можно понять - неприкрытая несправедливость судейства и открытая травля в СМИ любого могут довести.
Ответить
VVM1964
1762932888
А где было руководство клуба ??? Да, результаты не АХ, но может именно отношения в раздевалке тому и сопутствовали ??? А была ли поддержка клубом тренера, когда его травили в СМИ всем миром ???!!!...
Ответить
Artemka444
1762934110
Тупые отмазки так то
Ответить
Artemka444
1762934361
Бомбардир А сделайте статью кто сколько кого уволил за всё время рфпл Кто чемпион?
Ответить
FWSPM
1762936703
как минимум ему залили 80 млн на усиление а на выходе ноль поэтому все по делу
Ответить
Foxitkuban
1762940439
Он и в публичном поле всегда игроков обвинял
Ответить
шахта Заполярная
1762945148
Все очень просто. Первое, загрызло сми газовое его, буквально из каждого утюга тебе шипят, что ты псих, то на самом деле психанешь. У него обостренное чувство к не справедливому судейству, а это не нравится заказным свистунам, отсюда и желтые и красные карточки. Второе турнирное положение команды. Я не фанат Станковича, но он оказался один на один с газовым сми, без поддержки руководства в том же сми, даже какой то адам хамил, а руководство извинялось перед хамом
Ответить
andr45
1762945580
ИГРОКИ «СПАРТАКА» О СТАНКОВИЧЕ ДМИТРИЕВ «Конечно, рады возвращению Станковича. Он может как-то помочь во время игры: что-то изменить, что-то подсказать» ЛИТВИНОВ «Вместе с ним ты чувствуешь эмоциональную поддержку. Мы понимаем, что даже если он там, то мы должны так же биться за него».  ДЕНИСОВ «Мы уверены в своем тренере, будем биться за него до конца.» БАРКО «У нас, у игроков, прекрасные отношения с главным тренером — считаю, что мы все вместе изо всех сил стараемся приносить «Спартаку» пользу, добиться результата.» УГАЛЬДЕ «Главный тренер делает отличную работу, чтобы мы развивались как команда. Безусловно, мы хотим, чтобы Станкович продолжал работать с командой» МАРКИНЬОС «Он всегда видит в своём футболисте не только спортсмена, но и человека, всегда поддерживает. Это человек с большим сердцем, уверен, мы вместе с командой можем достичь больших высот»
Ответить
