Реакция болельщиков «Спартака» на увольнение Станковича

Сегодня, 10:02
14

Фанаты «Спартака» оставляют комментарии по поводу отставки главного тренера Деяна Станковича.

«Прости их, Деян. Это у нас народная забава, сожри очередного тренера и сколько на это уйдет. А руководство в эпохе развитого федунизма. По реакциям в телегах говноблогеров определяют стратегию клуба. Удачи тебе, большой человек!» – написал Андрей Савин и набрал 474 лайка.

«Позор руководству», – добавил Трофим Сергеевич (182 лайка).

«Спасибо за всe, Деян! Спасибо за страсть! Спасибо за эмоции! Спасибо за характер! Спасибо за то, что всегда защищал интересы команды! Команда прошлой осенью рвала всех и вся! Это была лучшая команда, жаль не получилось вернуть ту команду. Удачи вам!» – отреагировал Сергей Дудоров (177 лайков).

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

САДЫЧОК
1762931282
Где такие болельщики прячутся? Станкович-это Позорище! Он позорил клуб и ничего не делал в плане тактики и тренерских занятий, заготовок, подготовки!
Ответить
Sergey-Ovodkov-google
1762932078
Немного не повезло,с Зенитом и Акроном,не добрали четыре очка,да и в прошлом сезоне до третьего места чуть не хватило.
Ответить
Инсаров
1762932604
Нет такой дороги, которую руководства клуба не смогло бы привести в тупик.
Ответить
Цугундeр
1762937741
"Что имеем-не храним, потерявши.." хрюним. Впрочем ,как всегда..( "Во дни побед, в часы признанья, Когда тебя возносят до небес, Отдай все ордена, забудь про званья, Чтоб не пришлось платить за перевес."(С) Валентин Гафт
Ответить
Foxitkuban
1762940214
То есть, есть те, кого устраивал Станкович??? Абсурд и сюр.
Ответить
