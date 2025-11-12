Реакция болельщиков «Спартака» на увольнение Станковича

Фанаты «Спартака» оставляют комментарии по поводу отставки главного тренера Деяна Станковича.

«Прости их, Деян. Это у нас народная забава, сожри очередного тренера и сколько на это уйдет. А руководство в эпохе развитого федунизма. По реакциям в телегах говноблогеров определяют стратегию клуба. Удачи тебе, большой человек!» – написал Андрей Савин и набрал 474 лайка.

«Позор руководству», – добавил Трофим Сергеевич (182 лайка).

«Спасибо за всe, Деян! Спасибо за страсть! Спасибо за эмоции! Спасибо за характер! Спасибо за то, что всегда защищал интересы команды! Команда прошлой осенью рвала всех и вся! Это была лучшая команда, жаль не получилось вернуть ту команду. Удачи вам!» – отреагировал Сергей Дудоров (177 лайков).