Губерниев – об увольнении Станковича из «Спартака»: «Ржу не могу»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Это даже не цирк, а шапито дешевое. Решение очень глупое и несвоевременное. Станковича нужно было увольнять уже давно, это понимали все, кому дорог «Спартак», и кто разбирается в футболе. Он в целом мужик нормальный, но очень эмоциональный и ведет себя временами откровенно глупо.

Но дело в том, что два раза победили и серб выставил одинаковый состав – то есть он нащупал костяк. И на тебе – увольнение! Ребят, ну ложка дорога к обеду! Кто там решения принимает? Сейчас это выглядит абсурдом. Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу», – сказал Губерниев.