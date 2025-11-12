Введите ваш ник на сайте
  • Губерниев – об увольнении Станковича из «Спартака»: «Ржу не могу»

Губерниев – об увольнении Станковича из «Спартака»: «Ржу не могу»

Сегодня, 09:36
27

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Это даже не цирк, а шапито дешевое. Решение очень глупое и несвоевременное. Станковича нужно было увольнять уже давно, это понимали все, кому дорог «Спартак», и кто разбирается в футболе. Он в целом мужик нормальный, но очень эмоциональный и ведет себя временами откровенно глупо.

Но дело в том, что два раза победили и серб выставил одинаковый состав – то есть он нащупал костяк. И на тебе – увольнение! Ребят, ну ложка дорога к обеду! Кто там решения принимает? Сейчас это выглядит абсурдом. Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу», – сказал Губерниев.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Еще по теме:
Черчесов высказался о возвращении в «Спартак» или «Динамо», которые его рассматривают
Позиция «Спартака» насчет возвращения Карпина 2
«Спартак» может вернуть своего бывшего тренера вместо Станковича 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Инсаров
1762934751
Рождённый ползать летать учит всех.
Ответить
suchi-69
1762935599
Никогда Клинер не был так близок к провалу
Ответить
FWSPM
1762936122
теперь понятно кто скрывается на этом сайте под ником Cleaner
Ответить
Дубина
1762938325
клоун
Ответить
Номэд
1762939113
Ахаха. Клитер это губерниев???
Ответить
Foxitkuban
1762940008
"два раза победили и серб выставил одинаковый состав – то есть он нащупал костяк" - класс! То есть, задача тренера просто нащупать костяк? Не развивать, не прогрессировать, не учить, а просто нащупать костяк? А если в костяке травма или дисквалификация? Все, привет ФНЛ? Губерниев умник, конечно)))
Ответить
шахта Заполярная
1762947348
Это же каким дебилом надо быть, что бы проснуться ночью в чужой стране и ржать. У меня давно подозрения были, что клинер и губашлеп братья близнецы.
Ответить
Томик
1762948732
Этого то когда уже уберут из медийного пространства. Тошнит. Как бы не блевануть.
Ответить
crf57
1762953758
Губерниев - любимец КАНДЕЛАКИ уже и в футбол залез! Мало тебе что ли своего биатлона. А Канделаки прямо везде "своих"засунула, уже и сына пристроила на ТНТ.Кумовство на ТВ процветает!
Ответить
алдан2014
1762954381
Ржу не могу?? Да ладно.. этот персонаж среди нас трётся ,под разными никами. Оказывается Димка губа это
Ответить
