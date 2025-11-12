Мостовой подвел итоги работы Станковича в «Спартаке»

Александр Мостовой поделился мнением о периоде «Спартака» с Деяном Станковичем.

Во вторник сербского тренера отправили в отставку.

«Многие догадывались, что это произойдет, но я думал, что это случится перед зимней паузой. Впрочем, удивляться нечему.

В его работе было больше плюсов, как по мне. Если бы еще не было этих нефутбольных историй с удалениями...» – сказал Мостовой.