Мостовой подвел итоги работы Станковича в «Спартаке»

Александр Мостовой поделился мнением о периоде «Спартака» с Деяном Станковичем.
Во вторник сербского тренера отправили в отставку.
«Многие догадывались, что это произойдет, но я думал, что это случится перед зимней паузой. Впрочем, удивляться нечему.
В его работе было больше плюсов, как по мне. Если бы еще не было этих нефутбольных историй с удалениями...» – сказал Мостовой.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»