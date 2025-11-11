⚡️ «Спартак» уволил Станковича

«Спартак» объявил об увольнении главного тренера Деяна Станковича.
«Станкович покидает «Спартак» по соглашению сторон
На данный момент «Cпартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – написал клуб.
- Станкович был в «Спартаке» с лета 2024 года.
- Контракт был рассчитан до 2027 года.
- В ближайшем туре РПЛ «Спартак» примет ЦСКА.
Источник: телеграм-канал «Спартака»