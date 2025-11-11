⚡️ «Спартак» уволил Станковича

«Спартак» объявил об увольнении главного тренера Деяна Станковича.

«Станкович покидает «Спартак» по соглашению сторон

На данный момент «Cпартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – написал клуб.