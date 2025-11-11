Введите ваш ник на сайте
⚡️ «Спартак» уволил Станковича

Сегодня, 19:31
52

«Спартак» объявил об увольнении главного тренера Деяна Станковича.

«Станкович покидает «Спартак» по соглашению сторон

На данный момент «Cпартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – написал клуб.

  • Станкович был в «Спартаке» с лета 2024 года.
  • Контракт был рассчитан до 2027 года.
  • В ближайшем туре РПЛ «Спартак» примет ЦСКА.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (52)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1762881276
Ни кто не поможет свинарне!!!
Ответить
Боцман59rus
1762881726
_ а когда начнут увольнять тех,кто их приглашает?
Ответить
папандопала
1762881834
щас следующего циркача пригласят! ждём)
Ответить
папандопала
1762881854
не выпускать лысого из страны, пока не оплатит разбитое стекло в ростове!
Ответить
oyabun
1762882321
На холодную голову, после ошеломительной новости. Убирать тренера перед важными матчами после серии побед и ставить х.. пойми кого! браво, руководство!
Ответить
Romeo 123
1762882345
Клоуны уходят и приходят а цирк остаётся. Когда наведут порядок в Спартаке, стыдно за народную команду.
Ответить
За что бан ?
1762882732
Не уволили , а УВОЛИЛСЯ . Но формально - инициатива не его . И взятки гладки .
Ответить
slavа0508
1762883023
Ну увольнять надо было сначала людей с руководства которые подыскивают тренеров .а так толку то . найдут не лучше ....
Ответить
zigbert
1762883180
Может быть не все ещё было потеряно.Какая то недосказанность осталась. Наверное все же трудно было ему при постоянной травле. В Спартаке не любят долго ждать результата, он необходим здесь и сейчас. Остаётся только пожелать Деяну успехов в его дальнейшей карьере.
Ответить
Semenycch
1762883556
Еще один клоун вот вот уедет, а цирк остается!
Ответить
18+
  • Читайте нас: 