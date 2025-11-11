Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил перспективы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

– «Спартак» сильно лихорадит. Как по-вашему, вся проблема в главном тренере сербе Деяне Станковиче? Он доработает до конца сезона?

– Игра «Спартака» точно зависит от Станковича, потому что он – главный тренер, он выбирает состав, тренирует команду. Не знаю, доработает Станкович до конца сезона или нет – это зависит от результатов. Если «Спартак» продолжит в том же режиме, то смена тренера назреет.