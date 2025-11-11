Аршавин высказался о переходе Головина в «Зенит»: «Находимся на связи»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал возможный переход в клуб полузащитника «Монако» Александра Головина.

– Агент Александра Головина на днях заявил, что вы постоянно зовете Александра в «Зенит». Считаете, он однажды может оказаться в Санкт-Петербурге?

– Мы находимся на связи с Александром Клюевым, агентом Головина, у него есть подопечные игроки в нашей академии. В частности, Даниил Кондаков, еще некоторые талантливые ребята. Так или иначе, мы с ним общаемся, и, естественно, я спрашиваю про Головина: как он играет и какие у него мысли?