Карпин двумя словами описал сборные Перу и Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ближайших соперниках национальной команды.
- Россияне 12 ноября примут Перу, а 15 ноября – Чили.
- Матчи пройдут в Петербурге и Сочи соответственно.
– Какой более сложный соперник – Перу или Чили?
– Трудно сравнивать до игры. Сопоставимый уровень плюс‑минус. Хорошие, добротные сборные. Сложно будет и с Перу, и с Чили.
Мы играем на закрытом стадионе в Петербурге, там тепло. Преимущества с точки зрения погоды у нас нет. И в Сочи тоже плюс 16.
Потому и сделали там игры, чтобы они не приезжали в мороз.
Источник: «Матч ТВ»