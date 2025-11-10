Карпин двумя словами описал сборные Перу и Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ближайших соперниках национальной команды.

Россияне 12 ноября примут Перу, а 15 ноября – Чили.

Матчи пройдут в Петербурге и Сочи соответственно.

– Какой более сложный соперник – Перу или Чили?

– Трудно сравнивать до игры. Сопоставимый уровень плюс‑минус. Хорошие, добротные сборные. Сложно будет и с Перу, и с Чили.

Мы играем на закрытом стадионе в Петербурге, там тепло. Преимущества с точки зрения погоды у нас нет. И в Сочи тоже плюс 16.

Потому и сделали там игры, чтобы они не приезжали в мороз.