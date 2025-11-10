Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Журналист «Матч ТВ» – о конфликте со Станковичем: «Где-то на улице я бы мог ему жестко ответить»

Журналист «Матч ТВ» – о конфликте со Станковичем: «Где-то на улице я бы мог ему жестко ответить»

Вчера, 12:19
15

Журналист «Матч ТВ» Адам Ахмадов высказался о конфликте с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

После гостевого матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1) Станкович был недоволен вопросами Ахмадова и обвинил его в провокации.

– Такое поведение главного тренера «Спартака» тебя удивило?

– Конечно. Я никогда не являлся фанатом «Спартака». Но с момента, как мы работаем с клубом, я всегда видел, что люди в нем максимально корректны. У них есть традиции, очень правильно себя ведут. И футболисты, которые играют в «Спартаке», максимально правильно себя ведут.

Один из тренеров, который работал в Грозном, говорил: «Нас в «Спартаке» учили вести себя корректно, не отказывать в автографах и так далее». Я это запомнил.

Конечно, есть мелкие перепалки. Но это никогда не доходило до людей, которые обслуживают матчи. У меня нет задачи задеть кого‑то. Получилось как получилось. В частной ситуации я бы повел себя по‑другому. Но тут я представляю канал, представляю свою нацию, как бы это пафосно ни звучало.

– Не хотелось в какой‑то момент ответить по‑мужски?

– Конечно, хотелось. С первых секунд хотелось. Но я понимаю, что мы не в равных ситуациях. Мы не можем устраивать мордобой. Где‑то на улице я бы мог ему жестко ответить. И я уверен, что если бы не было сдерживающих факторов, ни Деян, ни кто‑то другой так себя бы не вел.

Да, он был жестким футболистом. Но сильный человек не тот, кто умеет бить, а тот, кто может сдержать свой гнев. Может быть, лет 10 назад я бы не смог сдержаться. Но сейчас ответственность другая, повзрослел.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ после первого круга с 25 очками.
  • Станкович возглавляет красно-белых с июня 2024 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Станкович Деян
NewLife
1762767147
Стыдно за Матч ТВ, и жалко, что туда идут мои налоги.
Ответить
Таврида
1762767543
" Где‑то на улице я бы мог ему жестко ответить." - Да ты чё, да ты чё, ты кто такой? Держите меня! Почему меня никто не держит?! - Да кому ты нах нужен...
Ответить
...уефан
1762768034
...кому ты тут лепишь? Вышел на интервью с заказной закладкой, отработал, рисонулся и теперь из инфо-повода выжимаешь максимум. Тебе не приходила в голову мысль, что на улице Станкович тобой просто мог вытереть асфальт, боец пера и микрофона?...
Ответить
andr45
1762768049
АХМАТОВ «Где‑то на улице я бы мог ему жестко ответить. И я уверен, что ни Деян, ни кто‑то другой так себя бы не вел.» Шакал льстив в бедности, нахален в безнаказанности, изверг при властности. (арабская мудрость)
Ответить
ПалкоВводецъ007
1762768497
Запасаемся попкорном! Кто болеет за спартак в цирке не смеются. Гыгыгы
Ответить
k611
1762770197
Любят журналисты из мухи слона делать.
Ответить
sochi-2013
1762770432
На ринг вызывай
Ответить
Anton1969
1762770532
А что за вопросы задавались?
Ответить
Иван Петров 1986
1762771359
За такие вопросы на улице тебе бы давно яйца отшибли.
Ответить
Mirak92
1762776943
языком чесать горазд
Ответить
