Игрок «Динамо» повздорил с охранниками своей бывшей девушки

Блогер Никки Сии опубликовала видео из спальни вингера «Динамо» Муми Нгамале.
Она приехала в квартиру с охраной, чтобы забрать вещи после ссоры с футболистом. Ранее она обвинила Нгамале в изменах.
Двое мужчин «отодвинули» камерунца под просьбы не трогать его. Оказалось, что в квартире находилась другая девушка.
Ранее Сии рассказала, что Нгамале выселил ее из квартиры.
- 31-летний камерунец в этом сезоне провел 12 матчей за «Динамо», сделал 1 ассист.
- Срок контракта Нгамале с клубом рассчитан до середины 2026 года.
Источник: телеграм-канал «Спортс''»