Игрок «Динамо» повздорил с охранниками своей бывшей девушки

Блогер Никки Сии опубликовала видео из спальни вингера «Динамо» Муми Нгамале.

Она приехала в квартиру с охраной, чтобы забрать вещи после ссоры с футболистом. Ранее она обвинила Нгамале в изменах.

Двое мужчин «отодвинули» камерунца под просьбы не трогать его. Оказалось, что в квартире находилась другая девушка.

Ранее Сии рассказала, что Нгамале выселил ее из квартиры.