Аршавин похвалил «Спартак» за игру с «Ахматом»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче «Ахмат» – «Спартак» (1:2) в 15-м туре РПЛ.
«После того как пришел Станислав Саламович [Черчесов], «Ахмат» сразу же обыграл «Зенит». Потом все пошло в горку, но буквально через полтора месяца все сломалось. Их игра не совсем ужасная и не плохая, но чего‑то всегда не хватает, в каждой игре по чуть‑чуть, поэтому «Ахмат» проигрывает.
Сегодня «Спартак» сыграл здорово. Я бы не сказал, что «Спартак» упустил инициативу. Просто когда счет стал 2:1, «Спартак» стал думать, как сохранить преимущество», – сказал Аршавин.
- Дубль у «Спартака» сделал Пабло Солари, отличившийся на 36-й и 51-й минутах. У «Ахмата» на 59-й гол забил Георгий Мелкадзе.
- Безвыигрышная серия грозненцев достигла 7 матчей подряд во всех турнирах.
Источник: «Матч ТВ»