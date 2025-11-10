Аршавин похвалил «Спартак» за игру с «Ахматом»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче «Ахмат» – «Спартак» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

«После того как пришел Станислав Саламович [Черчесов], «Ахмат» сразу же обыграл «Зенит». Потом все пошло в горку, но буквально через полтора месяца все сломалось. Их игра не совсем ужасная и не плохая, но чего‑то всегда не хватает, в каждой игре по чуть‑чуть, поэтому «Ахмат» проигрывает.

Сегодня «Спартак» сыграл здорово. Я бы не сказал, что «Спартак» упустил инициативу. Просто когда счет стал 2:1, «Спартак» стал думать, как сохранить преимущество», – сказал Аршавин.