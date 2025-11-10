Аршавин объяснил, почему россияне не забивают голов в «Спартаке»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о результативности российских игроков «Спартака»

«В атаке практически никто из русских не играют. Не показывайте нашему министру спорта эту статистику. Мог бы какой-нибудь защитник забить? Если мы посмотрим в защите, там тоже нет русских», – сказал Аршавин.