Аршавин объяснил, почему россияне не забивают голов в «Спартаке»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о результативности российских игроков «Спартака»
«В атаке практически никто из русских не играют. Не показывайте нашему министру спорта эту статистику. Мог бы какой-нибудь защитник забить? Если мы посмотрим в защите, там тоже нет русских», – сказал Аршавин.
- Все 24 гола «Спартака» в первом круге РПЛ забили легионеры.
- Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле 5 игроками при 10 в клубной заявке.
Источник: Metaratings.ru