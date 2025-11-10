Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин объяснил, почему россияне не забивают голов в «Спартаке»

Аршавин объяснил, почему россияне не забивают голов в «Спартаке»

Вчера, 09:06
7

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о результативности российских игроков «Спартака»

«В атаке практически никто из русских не играют. Не показывайте нашему министру спорта эту статистику. Мог бы какой-нибудь защитник забить? Если мы посмотрим в защите, там тоже нет русских», – сказал Аршавин.

  • Все 24 гола «Спартака» в первом круге РПЛ забили легионеры.
  • Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле 5 игроками при 10 в клубной заявке.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1762755584
Главное что вообще забивают, а кто не важно. В своё время журналисты привязывалась к Каррере, почему команда забивает только со стандартов, а с игры нет. На что он ответил - главное что вообще забивают и выигрывают, а с игры или стандартов это непринципиально.
Ответить
ScarlettOgusania
1762756552
единственные из россиян, кто имел реальные шансы забить гол за Спартак были: Дмитриев, вышедший один в один с вратарем локо, и Зе, прощёлкавший свой шанс с пенальти днищу из Махачкалы - оба несостоявшихся гола могли быть в матчах на Кубок... какая разница, кто голы забивает, главное - что их есть кому забивать в принципе...)
Ответить
бу-бу
1762758941
Они просто борщ в столовке игнорируют . А зря . Я в 1984 году , после тарелки борщеца , из Москвы в Есентуки за два дня добежал .
Ответить
rash1959
1762762445
Андрюша, вынь чипсы из головы, включи логику, Этих игроков и покупали в команду чтобы они забивали.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1762768745
Стыдно за антинародный позор России. Гыгыгы
Ответить
