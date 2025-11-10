Аршавин отреагировал на стычку Станковича с журналистом

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поведение Деяна Станковича.

Серб выразил недовольство после вопроса журналиста о судействе во время интервью по итогам гостевого матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

«Понятно, что Деян нервничает, журналисты ему немножко поднадоели с вопросами, когда он уйдет или что с судейством. Вы его вообще помните на поле? Он также втыкал игроку, а потом еще втыкал судье. В принципе, сейчас изменилась лишь его позиция на поле. Просто он такой человек», – сказал Аршавин.