Губерниев сообщил Станковичу, с кого он должен брать пример в своем поведении

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Станкович устроил скандал в Грозном.

Также на этой неделе Деян заявил, что устал и хочет домой.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

«Хочу сказать, что Станкович должен держать удар. Если сейчас абстрагироваться от его тренерского мастерства, потому что в обороне «Спартака» всe равно кавардак, постановки игры нет, особенно в обороне. Действительно, он не до конца, мне кажется, знает потенциал своих футболистов. Но он должен в публичном поле держать удар, потому что он пришeл в популярную команду большой страны. Надо давать себе отчeт, что ты делаешь. Отрываться на журналистах, рассказывать, что меня не любят, дескать, я иностранец?

Ну у Хиддинка спроси, кого из иностранцев любят, кого нет. Это всe в пользу бедных и ерунда. Никто никогда среди любителей футбола и в «Спартаке», если вспомнить Карреру, в паспорт не заглядывал. Поэтому я хочу пожелать Станковичу держать удар и прекратить заниматься публично-медийной ерундой и быть как плакса временами. Он в общем производит впечатление нормального мужика, но плаксой быть не надо. Брать пример с меня и идти вперeд!» – сказал Губерниев.