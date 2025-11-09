Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Губерниев сообщил Станковичу, с кого он должен брать пример в своем поведении

Губерниев сообщил Станковичу, с кого он должен брать пример в своем поведении

9 ноября, 23:39
10

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Станкович устроил скандал в Грозном.
  • Также на этой неделе Деян заявил, что устал и хочет домой.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

«Хочу сказать, что Станкович должен держать удар. Если сейчас абстрагироваться от его тренерского мастерства, потому что в обороне «Спартака» всe равно кавардак, постановки игры нет, особенно в обороне. Действительно, он не до конца, мне кажется, знает потенциал своих футболистов. Но он должен в публичном поле держать удар, потому что он пришeл в популярную команду большой страны. Надо давать себе отчeт, что ты делаешь. Отрываться на журналистах, рассказывать, что меня не любят, дескать, я иностранец?

Ну у Хиддинка спроси, кого из иностранцев любят, кого нет. Это всe в пользу бедных и ерунда. Никто никогда среди любителей футбола и в «Спартаке», если вспомнить Карреру, в паспорт не заглядывал. Поэтому я хочу пожелать Станковичу держать удар и прекратить заниматься публично-медийной ерундой и быть как плакса временами. Он в общем производит впечатление нормального мужика, но плаксой быть не надо. Брать пример с меня и идти вперeд!» – сказал Губерниев.

Фердя
1762721098
Губошлёп не может советовать, он может только шлёпать губами!
Ответить
momwig_
1762723067
Человек, который даже греблю (а говорят, он греб) комментирует так, что если зажмуриттся, кажется, что речь о биатлоне, кому-то что-то советует?
Ответить
VVM1964
1762725822
Карреру вспомним еще не раз - ТАКОГО уважения среди соперников и противников не каждый мог приобрести...УВАЖЕНТИЕ за объективность оценки, отсутствия какого либо "нытья" про судей и другие причины... и просто за внешний вид - "Джентльмен от спорта" и просто КРАСАВА !!!...
Ответить
алдан2014
1762736528
Губа специалист прям во всём. Типичный карьерист. И специалист ниочем,как многие на матч ТВ
Ответить
бу-бу
1762757974
Станкович окончательно берега попутал . А всё тлетворное влияние спартаковского духа . Стыдоба !
Ответить
Spartak17
1762760327
Когда же ты заткнешь пасть орущую?
Ответить
andr45
1762774656
А что это скажет по поводу недотренеришках и шарлатанах СЕМАКЕ И КАРПИНЕ?
Ответить
