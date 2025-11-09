Введите ваш ник на сайте
Грозненский журналист прокомментировал перепалку со Станковичем

9 ноября, 22:16
14

Адам Ахмадов, комментатор «Матч ТВ», высказался о конфликте с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

«Конечно, меня удивила реакция Станковича на стандартный, в общем-то, вопрос. Он не захотел отвечать, сказал: «Вам показалось». Я улыбнулся, пожелал им удачи и всe. А он начал что-то высказывать, учить нас задавать вопросы – про тактику или ещe что-то. Им не нравится, когда мы начинаем рассуждать про тактику: что здесь нужно было так или так поступить. Мол, журналисты некомпетентны в эти вопросы лезть. А этот конкретный человек решил, что он может решать, что нам спрашивать, а что – нет.

Не знаю, с чем связана такая реакция. Может, поругался дома или ещe что. Это уже лично его проблемы, хотя вроде должен был быть доволен, потому что его команда выиграла. И в целом боевой, неплохой футбол показала. Не слишком зрелищный, но интересный. Они здесь выиграли впервые с 2021 года – хороший результат для «Спартака».

Наверное, по интервью было видно, что я старался себя сдержать. Естественно, я разозлился, как и любой нормальный человек. В повседневной ситуации он бы вряд ли со мной так разговаривал. А если бы и начал, наверное, ситуация вышла бы другой. Здесь ещe немного напрягало, что мы не говорим на одном языке, и всe шло через переводчика. Было и было, что поделаешь. Пусть своими делами занимается», – сказал Ахмадов.

  • После прошлого матча с «Локомотивом» Станкович говорил, что устал и хочет домой.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Следующий соперник – ЦСКА.

Генич прокомментировал наезд Станковича на журналиста 7
Карпин отреагировал на стычку Станковича с журналистом
Геркус оценил работу Станковича в «Спартаке»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
kvm
1762716266
один - истеричка, второй - мамкин воин...
Ответить
andr45
1762717904
«В повседневной ситуации он бы вряд ли со мной так разговаривал. А если бы и начал, наверное, ситуация вышла бы другой» Что ж, угрожать расправой спартаковским тренерам, покушаться на их жизнь в Рассее считается делом чести(
Ответить
Томик
1762720038
Очередная "розовая кофточка". Кто это, кто-то его знал до этого момента?
Ответить
Max-Min-vkontakte
1762748347
станок пошёл вразнос..
Ответить
Александр-Балашов-google
1762749017
Ну все вокруг знают, какая ситуация сейчас у Станковича, зачем лишний раз заниматься провокацией, задавать такой вопрос? И так спокойно работать не дают, один сплошной нервяк. Такое ощущение, что сверху сказали задавать такие вопросы или журналюга просто бездарь.
Ответить
Странник 09
1762756058
Все так и будут доставать Станковича, ему надо вместо себя Сакича отправлять на все интервью
Ответить
Странник 09
1762759776
Распространение информации воздействующее на подсознание людей и (или) оказывающее вредное влияние на их здоровье, запрещено статьей 4 Федерального закона "О средствах массовой информации"
Ответить
Петр-Соколов-google
1762768994
Нашли у кого спросить. У чеха в Чечне!!! Хотели чтобы оно призналось , что нарочно дрочил тренера!? это безполезно! Эти же всегда и во всем правы и невиновны! Отстаньте от тренера, обезьяны!
Ответить
