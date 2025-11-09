Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил победу над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

У «Спартака» дубль оформил Пабло Солари.

Москвичи остались на 6-м месте.

Следующий соперник – ЦСКА.

– Главное, что мне понравилось в матче, – это победа. Здесь не стоит говорить о самой игре, главное, что победили. Да, вели 2:0, потом чуть‑чуть задрожали, но довели дело до конца. С таким составом «Спартак» должен быть наверху, он там и будет, скорее всего.

– Наверху – понятие растяжимое.

– В начале сезона говорил, что команда будет в тройке. Посмотрите, многие очки теряют, отрыв сокращается.