Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил победу над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.
- У «Спартака» дубль оформил Пабло Солари.
- Москвичи остались на 6-м месте.
- Следующий соперник – ЦСКА.
– Главное, что мне понравилось в матче, – это победа. Здесь не стоит говорить о самой игре, главное, что победили. Да, вели 2:0, потом чуть‑чуть задрожали, но довели дело до конца. С таким составом «Спартак» должен быть наверху, он там и будет, скорее всего.
– Наверху – понятие растяжимое.
– В начале сезона говорил, что команда будет в тройке. Посмотрите, многие очки теряют, отрыв сокращается.
Источник: «Матч ТВ»