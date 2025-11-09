Черчесова призвали готовиться к увольнению из «Ахмата»

Блогер Михаил Борзыкин поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» (1:2).

У «Спартака» дубль оформил Пабло Солари.

Москвичи остались на 6-м месте.

Следующий соперник – ЦСКА.

«Спартак» одержал победу в Грозном. Игра по сюжету была веселее, чем в других матчах, но по качеству – наказание для провинившихся воспитанников школы. В трех матчах в рамках этой чудовищной серии красно-белые одержали две победы. Интересно будет послушать Деяна Станковича после матча, а то его так могут и оставить.

К плохим новостям – в пяти последних матчах чемпионата команда Стаса набрала всего одно очко. Полезная информация для наивных граждан, которые смотрят футбол десятилетиями, но каждый раз почему-то удивляются игровому всплеску после тренерской рокировки. А Стасу пора готовиться к отставке», – написал Борзыкин.