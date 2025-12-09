Введите ваш ник на сайте
В «Динамо» составили список из 3 кандидатов на пост главного тренера

Сегодня, 12:53
8

Консультативный совет «Динамо», который возглавляет Сергей Степашин, представил ВТБ свой список потенциальных главных тренеров команды.

В список вошли: под первым номером главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, затем Заур Тедеев, возглавляющий «Акрон», и далее главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

Это не все варианты, своих соискателей еще может представить спортивный директор Желько Бувач. В скором времени пройдет совет директоров, где должны быть подведены итоги года для Динамо и принято решение: оставлять Ролана Гусева или менять на кого-то другого.

В консультативный совет «Динамо», помимо Степашина, входят Михаил Гершкович, Лев Лещенко, председатель совета директоров клуба Александр Ивлев – всего более 15 человек.

  • Ролан Гусев занимает пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября после ухода Валерия Карпина.
  • Команда занимает 10-е место в РПЛ с 21 очком после 18 туров.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
MaxRnD
1765275562
Талалаев не менее авторитарен (а то и более), нежели Карпин, а миллионерам-пешеходам такое сильно не по нутру. Черчесов вообще не тренер
Ответить
ilich55
1765276078
Самолюбивые Чапаи (Черчесов, Талалаев) Динамо явно не ко двору, а Тедеев -уровень ФНЛ.
Ответить
evgevg13
1765277000
Талалаев не самоубийца, а два других, мягко говоря... Это все равно, что освободившееся Тихонова взять.
Ответить
neim
1765277743
Господи, да зачем кому-то в Динамо нужен Талалаев, Тедеев, Черчесов ... Они хороши там, где есть сейчас, их там любят, они на своём месте, в конце концов, у них там что-то получается. Не уж-то плачевный опыт с физруком Карпиным ни чему не научил ? Да посмотрите вы в конце концов на пример Фабио Челестини в ЦСКА, почему этот тренер пришёлся ко двору, почему при нём команда только прибавила в игре, может спортивного директора Динамо пора отправлять на стажировку в ЦСКА, или может просто отправить в какое-нибудь пешее эротическое путешествие, раз он не может найти хорошего тренера ?
Ответить
crf57
1765278288
Просто смешно! С такими тренерами ДИНАМО вообще вылетит в ФНЛ. Что это за придурочный консультативный совет раз таких кандидатов рассматривает!? Для этих ленивых бездельников миллионеров может быть только ТАЛАЛАЕВ,и то с натяжкой.
Ответить
neim
1765279193
"своих соискателей еще может представить спортивный директор Желько Бувач" В первый раз, у него хорошо удалось представить Шварца, а вот второй назначенец Йоканович, оказался просто физруком. Так что моя вера в этого специалиста немного покачнулась, особенно, когда в Динамо припёрли физрука Карпина.
Ответить
  • Читайте нас: 