В «Динамо» составили список из 3 кандидатов на пост главного тренера

Консультативный совет «Динамо», который возглавляет Сергей Степашин, представил ВТБ свой список потенциальных главных тренеров команды.

В список вошли: под первым номером главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, затем Заур Тедеев, возглавляющий «Акрон», и далее главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

Это не все варианты, своих соискателей еще может представить спортивный директор Желько Бувач. В скором времени пройдет совет директоров, где должны быть подведены итоги года для Динамо и принято решение: оставлять Ролана Гусева или менять на кого-то другого.

В консультативный совет «Динамо», помимо Степашина, входят Михаил Гершкович, Лев Лещенко, председатель совета директоров клуба Александр Ивлев – всего более 15 человек.