Во Франции оценили возможный переход Батракова в «Монако»

Французский журналист L’Equipe Антуан Момон отреагировал на информацию об интересе «Монако» к Алексею Батракову. Ранее сообщалось, что французский клуб готов заплатить за полузащитника «Локомотива» 20 миллионов евро.

«Батраков вполне может подойти «Монако». Сумма в 20 миллионов – то, что клуб может себе позволить. Мы во Франции уже сейчас стараемся узнать больше об этом игроке.

Здесь о нем уже говорили в контексте интереса со стороны «ПСЖ», но пока мы мало знаем, что это за футболист. Если Батраков выступает на позиции атакующего полузащитника, это интересно, потому что «Монако» использует схему с одним или двумя футболистами «десятками» – как раз такими, кто способен связывать игру и создавать моменты. В клубе сейчас рассматривают варианты усиления именно этой позиции», – сказал Момон.