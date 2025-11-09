Червиченко ответил, нужно ли увольнять Карпина из «Динамо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко призвал пока не увольнять главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

В 15-м туре РПЛ «Динамо» уступило дома «Акрону» (1:2).

«Динамо» занимает 10-е место.

Следующий соперник – «Динамо Мх».

«Увольнение Карпина? Думаю, нет – было бы ненормально. Карпин всего лишь полгода работает: что-то получается, что-то нет.

Нельзя так быстро тренеров менять. Бывает, что не сразу заходит. У нас, видите, как: «Зенит» обыграл – всe хорошо, «Акрону» проиграл – тихий ужас. Идeт становление команды. Тут главное, чтобы Валера сам не психанул и не убежал», – сказал Червиченко.