Червиченко ответил, нужно ли увольнять Карпина из «Динамо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко призвал пока не увольнять главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.
- В 15-м туре РПЛ «Динамо» уступило дома «Акрону» (1:2).
- «Динамо» занимает 10-е место.
- Следующий соперник – «Динамо Мх».
«Увольнение Карпина? Думаю, нет – было бы ненормально. Карпин всего лишь полгода работает: что-то получается, что-то нет.
Нельзя так быстро тренеров менять. Бывает, что не сразу заходит. У нас, видите, как: «Зенит» обыграл – всe хорошо, «Акрону» проиграл – тихий ужас. Идeт становление команды. Тут главное, чтобы Валера сам не психанул и не убежал», – сказал Червиченко.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»