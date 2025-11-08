Селюк: «Дзюба растоптал, унизил и опозорил Карпина»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ «Динамо» – «Акрон» (1:2).

У «Акрона» забили Дмитрий Пестряков и Стефан Лончар.

Тольяттинцы опередили «Динамо» в таблице.

Артем Дзюба пропускал встречу из-за травмы.

«Проблема не в отдельной игре против «Акрона», а в целом у «Динамо» с Карпиным. Руководство выстрелило себе в ногу, пригласив Карпина. Почему? Потому что его убрать из команды – это убрать тренера сборной России за несоответствие. В этом есть определeнная сложность. Но многие болельщики «Динамо» ждут, когда Карпин скажет, что он устал.

Изначально говорили о желании «Динамо» быть в тройке лидеров чемпионата вместе с Карпиным. Скоро уже будет 50 лет без трофеев… Но сколько можно ждать? Тем более с теми футболистами, которых Карпин привeл. Как выигрывать с Осипенко и Глебовым?

Меня очень радует, что «Акрон» сегодня победил «Динамо». Команда Дзюбы обыгрывает такую команду на родном стадионе. Валера, позор! Этой победой Дзюба уничтожил, растоптал и унизил Карпина. Артeм унизил его до такой степени, что Карпин может только из-за него уходить из «Динамо». Раньше футболисты пели песню про Валеру. Сейчас уже не до песен», – сказал Селюк.