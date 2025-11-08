Введите ваш ник на сайте
Селюк: «Дзюба растоптал, унизил и опозорил Карпина»

8 ноября, 23:48
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ «Динамо» – «Акрон» (1:2).

«Проблема не в отдельной игре против «Акрона», а в целом у «Динамо» с Карпиным. Руководство выстрелило себе в ногу, пригласив Карпина. Почему? Потому что его убрать из команды – это убрать тренера сборной России за несоответствие. В этом есть определeнная сложность. Но многие болельщики «Динамо» ждут, когда Карпин скажет, что он устал.

Изначально говорили о желании «Динамо» быть в тройке лидеров чемпионата вместе с Карпиным. Скоро уже будет 50 лет без трофеев… Но сколько можно ждать? Тем более с теми футболистами, которых Карпин привeл. Как выигрывать с Осипенко и Глебовым?

Меня очень радует, что «Акрон» сегодня победил «Динамо». Команда Дзюбы обыгрывает такую команду на родном стадионе. Валера, позор! Этой победой Дзюба уничтожил, растоптал и унизил Карпина. Артeм унизил его до такой степени, что Карпин может только из-за него уходить из «Динамо». Раньше футболисты пели песню про Валеру. Сейчас уже не до песен», – сказал Селюк.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Акрон Дзюба Артем Карпин Валерий Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1762636165
_онанист никакого отношения к победе не имеет, на поле он только брызжет слюной, махая руками, да кроет матом партнёров
Ответить
Povedkin
1762639751
Дзюба растоптал, унизил и опозорил Карпина----- Ну все пипец Карпину.Сам Дзюба топтал.Тот который дрочилюн.Тот, которого Карпин в сборную позвал, позволив ему рекордсменом стать.
Ответить
evgevg13
1762651325
А причём тут Дзюба, который не играл?
Ответить
Александр.Т.
1762676574
Походу матч селюк не смотрел
Ответить
