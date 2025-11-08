Названа сумма, за которую «Локомотив» отпустит Батракова уже этой зимой

«Монако» дейсствительно следит за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. Однако монегаски пока не делали предложения москвичам о покупке игрока за 20 миллионов евро.

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, у которого остались хорошие отношения с владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым, приезжал на матч «Локомотива» с ЦСКА в 12-м туре РПЛ 18 октября. В нем Батраков забил гол, а красно-зеленые победили со счетом 3:0.

Васильев пообщался с руководством «Локомотива», но никакой конкретики в этом разговоре не прозвучало. Сообщается, что даже если бы «Монако» купить Батракова этой зимой за 20 миллионов, то московский клуб отказал бы.

«Опция выкупа за эту сумму в контракте Алексея появится только следующим летом, и до конца сезона продавать его москвичи не намерены. Ну только если не поступит сверхинтересное предложение в районе 30 миллионов», – написал журналист Иван Карпов.