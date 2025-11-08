Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Названа сумма, за которую «Локомотив» отпустит Батракова уже этой зимой

Названа сумма, за которую «Локомотив» отпустит Батракова уже этой зимой

8 ноября, 18:01
13

«Монако» дейсствительно следит за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. Однако монегаски пока не делали предложения москвичам о покупке игрока за 20 миллионов евро.

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, у которого остались хорошие отношения с владельцем клуба Дмитрием Рыболовлевым, приезжал на матч «Локомотива» с ЦСКА в 12-м туре РПЛ 18 октября. В нем Батраков забил гол, а красно-зеленые победили со счетом 3:0.

Васильев пообщался с руководством «Локомотива», но никакой конкретики в этом разговоре не прозвучало. Сообщается, что даже если бы «Монако» купить Батракова этой зимой за 20 миллионов, то московский клуб отказал бы.

«Опция выкупа за эту сумму в контракте Алексея появится только следующим летом, и до конца сезона продавать его москвичи не намерены. Ну только если не поступит сверхинтересное предложение в районе 30 миллионов», – написал журналист Иван Карпов.

  • В этом сезоне 20-летний Батраков провел за «Локомотив» 19 матчей, забил 13 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.

Еще по теме:
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
Канчельскис посоветовал двум игрокам покинуть РПЛ: «Здесь они могут утонуть в болоте» 2
Во Франции оценили возможный переход Батракова в «Монако» 2
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Монако Батраков Алексей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BlackMurder34
1762615746
Вали уже, предатель, Баринов бы так не исполнял
Ответить
опус 2
1762615804
В российском футболе две наиважнейшие темы -найти тренера Спартаку и за сколько продать Батракова !
Ответить
Foxitkuban
1762621522
То есть, они его оценивают дороже чем Консейсау, Юлиана Брандта, Ли Кан Ина и т.д.? Ну-ну...))))))
Ответить
Иван Петров 1986
1762623938
Да куда он поедет, если только с печки на пол. А может и к блохастым податься. Его девушка против не будет.
Ответить
BRO_football
1762627740
Ну так Головина купили за 30 млн евро. Значит и Батракова за столько же хотят продать. Но у Локомотива ничего не получится. Головин по крайней мере сначала показал себя в Лиге чемпионов на высшем уровне. А значит он стоит своих денег. А Батраков это крепкий уровень РПЛ, поэтому за него лямов 10 дадут, не больше
Ответить
boris63
1762644089
Ну, тридцать то лямов Батраков явно не стоит.
Ответить
Виктор-Трофимов-google
1762658381
спартачи опять булькают.. элита)))
Ответить
Эдлоп
1762765655
За 100 надо продавать.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1762773895
Сафонова для лавки купили за 20млн,Батраков хоть забивать умеет
Ответить
