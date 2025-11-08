Введите ваш ник на сайте
  • Британские женщины выбрали самого сексуального спортсмена мира – итог всех удивил

Британские женщины выбрали самого сексуального спортсмена мира – итог всех удивил

8 ноября, 10:38
8

В Британии провели опрос среди женщин на самого сексуального спортсмена мира.

Первое место в голосовании занял 18-летний дартсмен Люк Литтлер. Он выглядит так.

Авторы голосования утверждают, что Литтлер становится новым идеалом мужской привлекательности. Женщины теперь больше интересуются уверенными в себе мужчинами, чем теми, у которых спортивная внешность.

Полная десятка самых сексуальных спортсменов мира выглядит так.

1. Люк Литтлер (дартс).

2. Тайсон Фьюри (бокс).

3. Ландо Норрис (гонщик).

4. Люк Хамфрис (дартс).

5. Карлос Алькарас (теннис).

6. Трэвис Келси (американский футбол).

7. Джуд Беллингем (футбол).

8. Джек Дрейпер (теннис).

9. Эрлинг Холанд (футбол).

10. Энтони Джошуа (бокс).

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Источник: The Sun
Max-Min-vkontakte
1762589066
а где футбол?
Красногорск_Фан
1762594218
Британцы всегда были отличными моряками дальнего плавания. Потому что их женщины всегда отличались красотой и прекрасным характером.
АлексМак
1762597246
Клиника. Такое уже не лечится.
Mirak92
1762597412
Среди опрашиваемых были лишь две женщины, мама и бабушка Литтлера
Боцман59rus
1762597679
_ как мы жили без этой информации
udav4691
1762598065
конечно,там у них мусульманок уже больше,чем британок,вот и выбор такой...((( не удивлюсь,что и при выборе самой красивой спортсменки,выберут какую-нибудь пышку в никабе...(((
