Британские женщины выбрали самого сексуального спортсмена мира – итог всех удивил

В Британии провели опрос среди женщин на самого сексуального спортсмена мира.

Первое место в голосовании занял 18-летний дартсмен Люк Литтлер. Он выглядит так.

Авторы голосования утверждают, что Литтлер становится новым идеалом мужской привлекательности. Женщины теперь больше интересуются уверенными в себе мужчинами, чем теми, у которых спортивная внешность.

Полная десятка самых сексуальных спортсменов мира выглядит так.

1. Люк Литтлер (дартс).

2. Тайсон Фьюри (бокс).

3. Ландо Норрис (гонщик).

4. Люк Хамфрис (дартс).

5. Карлос Алькарас (теннис).

6. Трэвис Келси (американский футбол).

7. Джуд Беллингем (футбол).

8. Джек Дрейпер (теннис).

9. Эрлинг Холанд (футбол).

10. Энтони Джошуа (бокс).

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press