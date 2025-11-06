Соболева предложили вернуть в «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров предложил вернуть Александра Соболева в «Спартак».

«Если он в «Зените» не играет с такими футболистами, что он будет делать в «Акроне» или «Крыльях Советов» или ещe где-то? Только обратно в «Спартак», чтобы окончательно развалить эту команду.

Наверное, Соболев хороший человек для того, чтобы помочь добить «Спартак», – сказал Угаров.