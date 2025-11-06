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Соболева предложили вернуть в «Спартак»

6 ноября 2025, 14:20
12

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров предложил вернуть Александра Соболева в «Спартак».

«Если он в «Зените» не играет с такими футболистами, что он будет делать в «Акроне» или «Крыльях Советов» или ещe где-то? Только обратно в «Спартак», чтобы окончательно развалить эту команду.

Наверное, Соболев хороший человек для того, чтобы помочь добить «Спартак», – сказал Угаров.

  • Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.
  • С тех пор он забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
  • У форварда контракт до 2027 года с опцией продления.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Угаров Денис Соболев Александр
Комментарии (12)
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NewLife
1762428529
Евро-помойный дебил(
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suchi-69
1762429122
Свинопасом на подсобное хозяйство в тарасофке
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АлексМак
1762430361
прав
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andr45
1762431082
А КАК ВСЁ ХОРОШО НАЧИНАЛОСЬ( ЧЕРДАНЦЕВ «Это это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». В отличие от Кассьеры, настоящий боец, а не наблюдатель за футболом» ГРИГОРЯН «Если оСоболев перейдет в «Зенит», через несколько туров выгрызет себе место в основе.»  КОРНЕЕВ «Соболев — усиление для команды Семака. Семак хотел иметь в своем распоряжении габаритного форварда с российским паспортом.» АЛЛАНАЗАРОВ, зам.главного редактора СЭ «В «Зените» он получит деньги, трофеи»
Ответить
nik55
1762431708
пусть развалит бо-жей это всем на руку
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Bomjipidary
1762433375
Накуй нужен этот хлам. В бак помойный его выкиньте и все!!!!ах, да, забыл.он и так там
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subbotaspartak
1762435792
Отдышись, а то угараешь.
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Good_win_ФКСМ
1762437586
интересно, а что такое это Угаров.... никогда и ничего об оно не было слышно, и тут выползло из своей помойной мусорки.... что до дельфина: он свою роль сыграл в поМойнике: и финансовую, и разлагающую.... далее держите у себя этот шедевр)
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