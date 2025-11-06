Введите ваш ник на сайте
Мостовой назвал фаворита в матче «Спартак» – «Локомотив»

Вчера, 13:45
11

Александр Мостовой сделал прогноз на кубковый матч «Спартак» – «Локомотив».

«Вроде бы «Спартак» выглядит фаворитом, потому что первая игра – домашняя. Но мы понимаем, что красно-белые только что проиграли «Краснодару» в чемпионате, и там отрыв становится довольно существенным. Поэтому есть возможность исправить ситуацию хотя бы в кубке. И, как я понимаю, даже если «Спартак» не обыграет «Локомотив», они сразу не вылетят.

«Локомотив» тоже притормозил в чемпионате. Поэтому, думаю, игра будет обоюдоострая, без явного преимущества какой-то из команд. Матч пройдет на нервах и эмоциях. Небольшое преимущество все-таки отдам «Спартаку» – у них ситуация сложнее. Мы видим, другие команды проигрывают – и ничего, а «Спартаку» только стоит оступиться, сразу в их адрес летят критика, разговоры и претензии. Поэтому, думаю, что матч пройдет в тяжелой борьбе, но закончится в пользу красно-белых. Счет будет близок к 2:1», – сказал Мостовой.

  • Матч FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет сегодня, начало – в 19:30 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Где смотреть матч «Спартак» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 6 ноября 2025
Источник: «Ставка ТВ»
Россия. Кубок Локомотив Спартак Мостовой Александр
Литейный 4 (returned)
1762427050
Думаю свинарня будет бита в своём логове. Гыгыгы
Ответить
suchi-69
1762430874
Так это они проиграли Краснодару, несмотря на то, что играли вместе с Левниковым
Ответить
lordmrv
1762431358
Новость про Спартак и Локомотив. А на ветке тут как тут - вшивый и его шестерка из фарма)))
Ответить
алдан2014
1762434917
Судьи если мешать не будут то может быть и победим.
Ответить
vvv123
1762435859
Локи вынесут спердяк вперед ногами. Судьи помогут!
Ответить
boris63
1762437419
«Спартак» лихорадит не по-детски, может и проиграть запросто.
Ответить
Главные новости
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
00:59
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
00:41
Лапочкин указал на судейскую ошибку против «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
00:35
1
Экс-тренер сборной Португалии ответил на предложение «Спартака»
00:12
Игрок РПЛ претендует на попадание в символическую сборную года от ФИФА
Вчера, 23:48
Станкович оценил кубковую победу «Спартака» над «Локомотивом»
Вчера, 23:37
6
Аршавин отреагировал на попытку похищения Мостового
Вчера, 23:23
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака»
Вчера, 23:00
2
Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»
Вчера, 22:17
15
ФотоБлижайший матч «Зенита» оказался под угрозой
Вчера, 22:10
8
Все новости
Станкович оценил кубковую победу «Спартака» над «Локомотивом»
Вчера, 23:37
6
ВидеоПомазун высказался об отраженном пенальти Батракова
Вчера, 22:31
3
Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»
Вчера, 22:17
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:35
Кубок России. «Спартак» в первом четвертьфинале Пути РПЛ победил «Локомотив» – 3:1!
Вчера, 21:34
104
ФотоТюкавин – о баннере болельщиков «Зенита»: «Просто посмеялся»
Вчера, 19:50
6
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Локомотив»: 6 ноября
Вчера, 18:34
3
Семин назвал клуб, который чаще других засуживают в России
Вчера, 16:20
17
Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»
Вчера, 13:53
Мостовой назвал фаворита в матче «Спартак» – «Локомотив»
Вчера, 13:45
11
Григорян оценил кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»
Вчера, 12:12
Семак ответил, почему «Зенит» сделал шесть замен в матче с «Динамо»
Вчера, 10:50
4
ВидеоКарпин обратился к болельщикам «Динамо»
Вчера, 10:30
3
Газизов прокомментировал кубковую победу «Динамо Мх» над ЦСКА
Вчера, 10:20
Семак объяснил, почему Вендел не сыграл с «Динамо»
Вчера, 08:16
2
Лапочкин указал на судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 00:48
11
Сергеев – в одном голе от бомбардирского рекорда Кубка России
Вчера, 00:36
Семак – о судействе в игре с «Динамо»: «Наверное, мстят за что‑то»
Вчера, 00:24
14
Карпин объяснил замену Осипенко в перерыве матча с «Зенитом»
Вчера, 00:12
ВидеоЛапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Динамо Мх» – ЦСКА
5 ноября
2
Семак прокомментировал кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»
5 ноября
1
Карпин высказался о победе «Динамо» над «Зенитом»
5 ноября
6
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
5 ноября
1
Кубок России. «Зенит» дома проиграл «Динамо» – 1:3!
5 ноября
77
Видео«Динамо» забило «Зениту», воспользовавшись вратарской ошибкой Латышонка
5 ноября
7
Тренер «Динамо Мх» оценил кубковую победу над ЦСКА
5 ноября
1
Челестини прокомментировал кубковое поражение ЦСКА от «Динамо Мх»
5 ноября
2
ФотоФанаты «Зенита» красиво ответили на кричалку про позор российского футбола
5 ноября
35
