Мостовой назвал фаворита в матче «Спартак» – «Локомотив»

Александр Мостовой сделал прогноз на кубковый матч «Спартак» – «Локомотив».

«Вроде бы «Спартак» выглядит фаворитом, потому что первая игра – домашняя. Но мы понимаем, что красно-белые только что проиграли «Краснодару» в чемпионате, и там отрыв становится довольно существенным. Поэтому есть возможность исправить ситуацию хотя бы в кубке. И, как я понимаю, даже если «Спартак» не обыграет «Локомотив», они сразу не вылетят.

«Локомотив» тоже притормозил в чемпионате. Поэтому, думаю, игра будет обоюдоострая, без явного преимущества какой-то из команд. Матч пройдет на нервах и эмоциях. Небольшое преимущество все-таки отдам «Спартаку» – у них ситуация сложнее. Мы видим, другие команды проигрывают – и ничего, а «Спартаку» только стоит оступиться, сразу в их адрес летят критика, разговоры и претензии. Поэтому, думаю, что матч пройдет в тяжелой борьбе, но закончится в пользу красно-белых. Счет будет близок к 2:1», – сказал Мостовой.