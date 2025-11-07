Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рабинер прокомментировал яркую победу «Спартака» над «Локо»

Рабинер прокомментировал яркую победу «Спартака» над «Локо»

7 ноября, 17:49
1

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер высказался о кубковой победе красно-белых над «Локомотивом» (3:1).

«Дмитриев был очень близок к тому, чтобы закончить в этом противостоянии вообще всe, но чуть не повезло. И теперь на ответный матч «Спартак» должен будет выходить без малейшего расслабона.

Многое зависит от того, вернется ли Воробьев. С ним и без него «Локомотив» сейчас – две разные команды.

А «Спартак» просто показал, как он с этим подбором игроков должен играть всегда.

И надо не писать кипятком от того, как красно-белые действовали в одном малозначимом матче, пусть и с вывеской, а недоумевать и возмущаться, почему это происходит так редко. В Грозном поглядим.

Согласен с Геничем, что Помазуну пора в основу в чемпионате», – написал Рабинер.

  • После игры главный тренер «Спартака» Деян Станкович намекнул, что хочет покинуть клуб.
  • Ответный матч состоится на поле «Локомотива».
  • В РПЛ «Спартак» идет 6-м.

Еще по теме:
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака» 1
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак» 3
Генич прокомментировал наезд Станковича на журналиста 7
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Кубок Локомотив Спартак
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1762549887
Абсолютно нечего добавить.
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
36
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
2
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Все новости
Все новости
КДК рассмотрит скандирование оскорблений болельщиками «Зенита», «Спартака» и «Локомотива»
Вчера, 12:59
1
ФотоДвойник Путина посетил матч «Спартака»
8 ноября
5
Спартаковец Денисов опередил Титова по важному показателю
7 ноября
5
Рабинер прокомментировал яркую победу «Спартака» над «Локо»
7 ноября
1
Титов сказал, есть ли у Станковича неприкосновенность до зимы после победы над «Локомотивом»
7 ноября
6
Игру «Спартака» назвали великолепной
7 ноября
8
Радимов похвалил игру «Спартака» против «Локомотива»
7 ноября
1
Григорян заявил о мании величия у Станковича
7 ноября
8
Лапочкин указал на судейскую ошибку против «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
7 ноября
12
Станкович оценил кубковую победу «Спартака» над «Локомотивом»
6 ноября
17
ВидеоПомазун высказался об отраженном пенальти Батракова
6 ноября
4
Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»
6 ноября
38
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
6 ноября
Кубок России. «Спартак» в первом четвертьфинале Пути РПЛ победил «Локомотив» – 3:1!
6 ноября
120
ФотоТюкавин – о баннере болельщиков «Зенита»: «Просто посмеялся»
6 ноября
12
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Локомотив»: 6 ноября
6 ноября
3
Семин назвал клуб, который чаще других засуживают в России
6 ноября
17
Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»
6 ноября
1
Мостовой назвал фаворита в матче «Спартак» – «Локомотив»
6 ноября
11
Григорян оценил кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»
6 ноября
Семак ответил, почему «Зенит» сделал шесть замен в матче с «Динамо»
6 ноября
4
ВидеоКарпин обратился к болельщикам «Динамо»
6 ноября
3
Газизов прокомментировал кубковую победу «Динамо Мх» над ЦСКА
6 ноября
Семак объяснил, почему Вендел не сыграл с «Динамо»
6 ноября
2
Лапочкин указал на судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
6 ноября
14
Сергеев – в одном голе от бомбардирского рекорда Кубка России
6 ноября
Семак – о судействе в игре с «Динамо»: «Наверное, мстят за что‑то»
6 ноября
14
Карпин объяснил замену Осипенко в перерыве матча с «Зенитом»
6 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 