Рабинер прокомментировал яркую победу «Спартака» над «Локо»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер высказался о кубковой победе красно-белых над «Локомотивом» (3:1).
«Дмитриев был очень близок к тому, чтобы закончить в этом противостоянии вообще всe, но чуть не повезло. И теперь на ответный матч «Спартак» должен будет выходить без малейшего расслабона.
Многое зависит от того, вернется ли Воробьев. С ним и без него «Локомотив» сейчас – две разные команды.
А «Спартак» просто показал, как он с этим подбором игроков должен играть всегда.
И надо не писать кипятком от того, как красно-белые действовали в одном малозначимом матче, пусть и с вывеской, а недоумевать и возмущаться, почему это происходит так редко. В Грозном поглядим.
Согласен с Геничем, что Помазуну пора в основу в чемпионате», – написал Рабинер.
- После игры главный тренер «Спартака» Деян Станкович намекнул, что хочет покинуть клуб.
- Ответный матч состоится на поле «Локомотива».
- В РПЛ «Спартак» идет 6-м.