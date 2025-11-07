Рабинер прокомментировал яркую победу «Спартака» над «Локо»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер высказался о кубковой победе красно-белых над «Локомотивом» (3:1).

«Дмитриев был очень близок к тому, чтобы закончить в этом противостоянии вообще всe, но чуть не повезло. И теперь на ответный матч «Спартак» должен будет выходить без малейшего расслабона.

Многое зависит от того, вернется ли Воробьев. С ним и без него «Локомотив» сейчас – две разные команды.

А «Спартак» просто показал, как он с этим подбором игроков должен играть всегда.

И надо не писать кипятком от того, как красно-белые действовали в одном малозначимом матче, пусть и с вывеской, а недоумевать и возмущаться, почему это происходит так редко. В Грозном поглядим.

Согласен с Геничем, что Помазуну пора в основу в чемпионате», – написал Рабинер.