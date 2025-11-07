Титов сказал, есть ли у Станковича неприкосновенность до зимы после победы над «Локомотивом»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил перспективы главного тренера команды Деяна Станковича.

В четверг красно-белые победили «Локомотив» (3:1) в первом четвертьфинальном матче пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Игра этого «Спартака» напомнила вам чем-то команду 90-х? И почему нельзя играть в чемпионате так же, как сегодня против «Локомотива»?

– Некорректно сравнивать «Спартак» 90-х и нынешний. Мы тогда играли с российскими футболистами, поэтому даже не хотел бы вдаваться в детали. Могу сказать лишь одно. Можно, наоборот, задать вопрос – почему матч с «Краснодаром», особенно первый тайм, получился провальным? Но сегодня меня удивил «Локомотив». До красивого гола Батракова на поле, по сути, была одна команда.

«Спартак» был хорош, победил при своих болельщиках. Но нужно отдать должное трибуне В, которая напомнила времена, когда еще фанаты были чаще на стадионе. Их, конечно, не хватает. Сегодня еще раз стало очевидно: с фанатами – это один «Спартак», без них – совсем другой.

– После такой игры увольнение Станковича выглядело бы странно. Наверное, он обеспечил себе определенную «неприкосновенность» на пару туров вперед?

– До зимней паузы никаких изменений может не быть. Нужно понимать, что ни один тренер не согласится прийти, когда осталось три-четыре матча до перерыва. У нас, наверное, самая длинная пауза из всех чемпионатов. Так что Станкович может доработать до зимы.

Если команда продолжит играть в таком духе – прекрасно. Но мы помним прошлую осень. Тогда перед паузой все говорили, что лучше играть, чем ждать. А потом оказалось, что «Спартак» зимой и «Спартак» весной – это две разные команды. Потеряли много очков и, к сожалению, выпали из чемпионской гонки.

Если сейчас все повторится, значит, выводы очевидны. Но пока команда показывает хороший футбол, хотелось бы, чтобы это продолжалось. Календарь впереди сложный: «Ахмат», ЦСКА, «Динамо», «Балтика», ответный матч с «Локомотивом». Каждый матч, как кубковый. Звучит банально, но это так. Для Станковича уж точно.