  • Главная
  • Новости
  • Титов сказал, есть ли у Станковича неприкосновенность до зимы после победы над «Локомотивом»

Титов сказал, есть ли у Станковича неприкосновенность до зимы после победы над «Локомотивом»

7 ноября, 12:44
6

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил перспективы главного тренера команды Деяна Станковича.

В четверг красно-белые победили «Локомотив» (3:1) в первом четвертьфинальном матче пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Игра этого «Спартака» напомнила вам чем-то команду 90-х? И почему нельзя играть в чемпионате так же, как сегодня против «Локомотива»?

– Некорректно сравнивать «Спартак» 90-х и нынешний. Мы тогда играли с российскими футболистами, поэтому даже не хотел бы вдаваться в детали. Могу сказать лишь одно. Можно, наоборот, задать вопрос – почему матч с «Краснодаром», особенно первый тайм, получился провальным? Но сегодня меня удивил «Локомотив». До красивого гола Батракова на поле, по сути, была одна команда.

«Спартак» был хорош, победил при своих болельщиках. Но нужно отдать должное трибуне В, которая напомнила времена, когда еще фанаты были чаще на стадионе. Их, конечно, не хватает. Сегодня еще раз стало очевидно: с фанатами – это один «Спартак», без них – совсем другой.

– После такой игры увольнение Станковича выглядело бы странно. Наверное, он обеспечил себе определенную «неприкосновенность» на пару туров вперед?

– До зимней паузы никаких изменений может не быть. Нужно понимать, что ни один тренер не согласится прийти, когда осталось три-четыре матча до перерыва. У нас, наверное, самая длинная пауза из всех чемпионатов. Так что Станкович может доработать до зимы.

Если команда продолжит играть в таком духе – прекрасно. Но мы помним прошлую осень. Тогда перед паузой все говорили, что лучше играть, чем ждать. А потом оказалось, что «Спартак» зимой и «Спартак» весной – это две разные команды. Потеряли много очков и, к сожалению, выпали из чемпионской гонки.

Если сейчас все повторится, значит, выводы очевидны. Но пока команда показывает хороший футбол, хотелось бы, чтобы это продолжалось. Календарь впереди сложный: «Ахмат», ЦСКА, «Динамо», «Балтика», ответный матч с «Локомотивом». Каждый матч, как кубковый. Звучит банально, но это так. Для Станковича уж точно.

  • Станкович возглавляет «Спартак» с июня 2024 года.
  • После игры с «Локомотивом» серб заявил, что устал от слухов о его возможной отставке, и подчеркнул, что готов принять любое решение клуба.

Источник: Metaratings.ru
Комментарии (6)
Интерес
1762510456
Даже при приличной игре и закономерной победе, "Спартак" вчера не выглядел неуязвимым.Сейчас можно гадать что угодно, но забей захваленный деповский балбес пенальти, и непонятно,чем бы всё закончилось-от 4-2,до 3-3.
Ответить
andr45
1762513329
Немного статистики, из которой явствует, что не так все плохо) ЧИСЛО РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ АТАК, закончившихся угловым или голом «Zénite» ……...168 ЦСКА…………..142 СПАРТАК…...…141 ПРОЦЕНТ ГОЛЕВЫХ АТАК СПАРТАК…...…21,3 ЦСКА…………..19,7 КРАСНОДАР…...19,6 ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАРОВ В СТВОР ВОРОТ, % СПАРТАК…...…45,5 КРАСНОДАР…...39,7 ЦСКА…………..38,9 СУММАРНЫЙ БАЛЛ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРЫ В НАПАДЕНИИ «Zénite» ……...400,5 СПАРТАК…...…387,0 ЦСКА…………...361,5
Ответить
zigbert
1762516556
Матчи сложные но при хорошей игре все возможно. Игра с Локомотивом показала что потенциал у Спартака есть.
Ответить
  • Читайте нас: 