  • Быстров выбрал главного джокера «Зенита»: «Я поражаюсь его спокойствию»

Быстров выбрал главного джокера «Зенита»: «Я поражаюсь его спокойствию»

Сегодня, 11:35

Владимир Быстров высоко отозвался о вингере «Зенита» Андрее Мостовом.

«Джокер в «Зените» не Жерсон, а Мостовой. На него ничего не влияет. Хорошо играет – сидит. Не играет – всe равно выходит и хорошо играет, забивает и опять сидит.

Я поражаюсь его спокойствию. После каждого выхода на поле не видно, что он чем-то недоволен. Ему отведено семь минут – он выходит, и я уверен, что он обострит.

Но Мостовой не стоит 40 миллионов, поэтому Семаку другого надо ставить. А если эта 40-миллионная покупка обидится, что с ней делать? Запаковать и бесплатно отправить обратно в Бразилию?» – сказал Быстров.

  • В этом сезоне Мостовой забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Мостовой Андрей
