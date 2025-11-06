Карпин обратился к болельщикам «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин попросил поддержки у фанатов «бело-голубых».

Он записал видеообращение после гостевой победы над «Зенитом».

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Динамовцы выиграли на выезде со счетом 3:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная встреча пройдет 27 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

«Всех болельщиков «Динамо» хотел бы поздравить с этой победой. 10%, наверное, даже не 50%, мы тут сделали.

Конечно, хотелось бы, чтобы в тяжелый момент болельщики поддержали команду в игре с «Акроном», – заявил Карпин.