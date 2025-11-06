Карпин обратился к болельщикам «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин попросил поддержки у фанатов «бело-голубых».
Он записал видеообращение после гостевой победы над «Зенитом».
- Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Динамовцы выиграли на выезде со счетом 3:1.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная встреча пройдет 27 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.
«Всех болельщиков «Динамо» хотел бы поздравить с этой победой. 10%, наверное, даже не 50%, мы тут сделали.
Конечно, хотелось бы, чтобы в тяжелый момент болельщики поддержали команду в игре с «Акроном», – заявил Карпин.
Источник: телеграм-канал Валерия Карпина