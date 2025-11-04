Радимов ответил, что его раздражало в матче «Ростов» – «Акрон»: «Смотреть на это просто невозможно»

Владислав Радимов раскритиковал работу арбитров, обслуживавших игру между «Ростовом» и «Акроном» в 14-м туре РПЛ.
- Команда из Тольятти победила на выезде – 1:0.
- Матч судила бригада Яна Бобровского.
«Более справедливым итогом в этой встрече была бы ничья, наверное. Но здесь надо отметить, что наконец-то «Акрон» с этими игроками набрал три очка. Это первое.
Второе – ну сколько можно просматривать моменты на ВАР по десять минут?! Смотреть на это просто невозможно. Ну просто невозможно, я не понимаю почему.
Лишний раз убеждаюсь в том, что необходимо оглашать переговоры арбитров, тогда мы поймем, кто есть кто. Сразу все станет очевидно.
Причем там в обоих моментах очевидные офсайды даже по телетрансляции видны», – сказал Радимов.
Источник: «РБ Спорт»